Più di 33mila euro raccolti presso i Conad VdA

Un ottimo risultato per la raccolta fondi promossa dai Conad della Valle d’Aosta: oltre alla donazione di 50.000€ per l’Ospedale Umberto Parini di Aosta da parte delle società AV Pluda, Supermarché des Alpes e SGF Supermercati che gestiscono la totalità dei punti vendita presenti sul territorio regionale, sono stati raccolti 33.000€ provenienti dalle donazioni effettuate dai propri clienti.

“Non possiamo che essere estremamente soddisfatti – afferma Alessandro Pluda, titolare AV Pluda S.r.l. – oltre alla donazione che abbiamo voluto fare noi imprenditori siamo molto contenti della sensibilità dimostrata dai nostri clienti che, i una situazione difficile per tutti, hanno comunque deciso di donare del denaro per chi si trova in difficoltà. Siamo orgogliosi di questa straordinaria solidarietà che, a nostro avviso, è ancora più significativa vista la situazione economica difficile che ha colpito trasversalmente tutte le famiglie”.