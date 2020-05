Convocazione urgente Consiglio Valle straordinario

il Consiglio Valle è convocato in sessione straordinaria e urgente per lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 9,30, per la trattazione della proposta di legge che modifica la norma regionale di aprile sulle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La richiesta di riunione in videoconferenza è stata formulata dai consiglieri componenti la seconda Commissione 'Affari generali' ovvero il presidente Luigi Marquis (Sa), Stefano Aggravi (Lega), Jean Barocco (Gruppo Misto), Roberto Cognetta (VdALibra), Jean Claude Daudry (Av), Erik Lavevaz (Uv) e Luciano Mossa (M5S) e dei consiglieri regionali Alberto Bertin (Rete civica), Stefano Ferrero (VdA Libra), Elso Gerandin (Mouv), Andrea Manfrin (Lega VdA), Claudio Restano (Gruppo Misto) e Luigi Vesan (M5S).

Relatore della legge il Presidente della Seconda commissione, Pierluigi Marquis. L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).