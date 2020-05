Le 'Storie di donne migranti' di Giusy Sammartino

La minaccia del Covid-19 non ha spento le attività dell'Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta 'Uniendo Raices' onlus che insieme a Concorso Literario Nazionale Lingua Madre sta promuovendo on line sul sito web www.uniendoraices.org il libro “Siamo Qui” di Giusi Sammartino (Bordeaux Edizioni).

Trenta storie, trenta ritratti di donne “forti” che in Italia sono state capaci di inventarsi – fuori dagli stereotipi e dalle banalizzazioni – una nuova vita, ripartendo dalle abilità e dalle competenze che avrebbero voluto mettere a frutto nei propri paesi d’origine.

Danijela, Tatia, Ursula e le altre lavoratrici di cui scrive Giusi Sammartino hanno creato per se stesse e per i propri cari un nuovo percorso di vita lontano dalle trappole e dai passi falsi in cui spesso cadono i migranti costretti a lasciare la propria casa in cerca di un “nuovo inizio” nel nostro Paese.

Così, dopo una prima fase che le ha viste domestiche, badanti o semplicemente mogli e madri (giunte in Italia per ricongiungimento), queste donne si sono ricreate sarte, danzatrici, poetesse, pasticcere, cuoche, scrittrici, imprenditrici di se stesse e del proprio popolo.