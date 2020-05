Alcool e guanti in lattice scomparsi in un buco nero

Aveva trovato conferma pressoché unanime tra i lettori, la scorsa settimana, l'indagine di Aostacronaca sulla misteriosa scomparsa di alcool e guanti in lattice dagli scaffali dei supermercti e dei negozi in Valle.

Ora a lanciare l'allarme è Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, che riunisce i farmacisti italiani. "Oltre alle mascherine - rende noto Tobia - c'è una fortissima carenza di guanti e di alcol per disinfettare. Sono introvabili nelle farmacie italiane". Per Federmarma "il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile, si è triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi dopo l'emergenza Covid-19".

Questo, prosegue Roberto Tobia, "deriva dall'altissimo costo di acquisto pagato dalla farmacia ai fornitori, per il fatto che le materie prime sono aumentate, la richiesta si è moltiplicata per mille e le giacenze di magazzino sono ormai finite". Venrerdì scorso in un solo centro commerciale aostano si è riusciti a recuperare una confenzione di guanti in lattice a prezzo calmierato; assente ovunque l'alcool.