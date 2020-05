Dal Forum della Famiglie VdA i notebook a due bambini per didattica a distanza

Il Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta, in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che costringe le persone all’isolamento sociale, è particolarmenteattenta ad ascoltare le difficoltà delle famiglie.Per essere

Vicino a coloro che si trovano in condizioni di fragilità soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta ha raccolto sul territorio testimonianze di situazioni meritevoli di aiuto ed è intervenuto con concrete azioni di solidarietà. In particolare, è stata accolta la richiesta di due alunni, seguiti dal servizio regionale di Assistenza domiciliare educativa, che erano sprovvisti di adeguati dispositivi tecnologici e non riuscivano a seguire le lezioni da casa e a studiare come gli altri compagni di classe.

Per garantire loro la possibilità di accedere alla didattica a distanza, il Forum con la collaborazione degli operatori della cooperativa 'Noi & gli Altri' di Aosta ha acquistato coni propri fondi due notebook, attrezzati dei software per le esigenze educative e di apprendimento.

La consegna è stata affidata ai militari del Comando regionale della Guardia diFinanza, guidato dal generale Raffaele Ditroia, che hanno raggiunto le famiglie e consegnato loro i notebook. "Questo gesto di sinergica azione di intenti - si legge in una nota del Forum - ha consentito di abbattere le distanze imposte dalla pandemia e di garantire il diritto alla studio".