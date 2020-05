Nus: Omaggio floreale alle 'mamme' novantenni

Anche quest'anno, in occasione della Festa della Mamma che si celebra oggi domenica 10 maggio, il Comune di Nus ha ha ricordato il valore della maternità consegnando un omaggio floreale alle madri novantenni del paese.

Per il rispetto delle norme anti Covid-19 non è stato possibile organizzare la consueta cerimonia in Municipio, ma gli assessori Margaretha Milliery (Istruzione e Cultura) e Remo Vuillermoz (Territorio e Patrimonio comunale) non si sono persi d'animo e hanno consegato i fiori direttamente a casa delle festeggiate; ovvero le 90enni Rosina Rudda, Bruna Berthod, Emma Giuseppina Betemps, Eleonora Deval, Angela Marchand e Adalta Noz.

"La speranza concreta di tutti noi è quella di incontrarci al più presto di persona", ha commentato il sindaco, Camillo Rosset.