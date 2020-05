Il sole è affogato da rovesci sparsi, per tutta la settimana tempo incerto

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un'area depressionaria in discesa sulla penisola iberica si sposterà domani verso la Francia, portando un episodio perturbato in Valle d'Aosta tra domani sera e lunedì. In seguito il permanere di una saccatura sul Mediterraneo occidentale determinerà tempo nuvoloso con precipitazioni a tratti almeno fino a metà settimana

DOMENICA 9 MAGGIO



Molto nuvoloso con rovesci sparsi, possibili schiarite nelle ore centrali, fenomeni in intensificazione in serata in particolare nel settore sud-orientale. Temperature: in calo tranne le minime nelle valli. Pressione: in calo. Venti: 3000 m deboli meridionali, in rotazione da SE e rinforzo; brezze nelle valli.

LUNEDì 10 MAGGIO