In coda all'Irv per i test sierologici, oltre cento esami in meno di quattro giorni

"Vi informiamo che a causa delle numerose richieste di test sopraggiunte per gli esami sierologici sul Covid-19, e del conseguente lavoro di analisi dei test, i risultati degli stessi saranno forniti in questa fase al massimo entro cinque lavorativi (e non in 24/48 ore come indicato all’inizio)".

E' l'avviso che ieri giovedì 7 maggio i dirigenti dell'Istituto radiologico valdostano-Irv di via Binel ad Aosta hanno dovuto affiggere all'ingresso e diffondere sui social a soli due giorni dall'avvio, martedì 5 maggio, dei test sierologici sugli utenti per individuare anticorpi al Covid-19. Sono infatti già oltre cento i valdostani che hanno chiesto e ottenuto il prelievo del sangue per il test: i campioni vengono inviati a un laboratorio torinese che deve fronteggiare molte richieste e i tempi si sono necessariamente allungati. Il test sierologico cerca nel sangue immunoglobuline IgM e IgG per scoprire se si hanno avuto contatti con persone contagiate recentemente o più in là nel tempo.