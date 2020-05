L'OPINIONE DI JEAN BAROCCO: Ancora tavoli ma chi si siede?

Durante la riunione abbiamo capito una cosa però, ci sono troppi gruppi di lavoro, cabine di regia, task force, tavoli, voluti dal Presidente Testolin per affrontare Covid19.



Il più delle volte sono tavoli, senza gambe……..



Ad oggi questi gruppi di lavoro, non si parlano tra di loro.



Alcuni addirittura sono stati annunciati ma non si sono ancora riuniti, il gruppo di lavoro “economico” è composto solo da dirigenti regionali , ma nessuno di questi ha mai avuto un esperienza diretta sul campo privato e guarda caso, la cosa più strana, manca il “Ragioniere capo” della regione, cioè quello che ha la responsabilità dei conti.



Per fare le leggi sono inutili troppi passaggi, soprattutto se fatti da gruppi di lavoro non ben definiti.



Si rischiano perdite di tempo… Noi come seconda commissione, abbiamo ascoltato, i rappresentanti di tutte le categorie economiche, dalle guide alpine, ai commercianti, agli agricoltori, agli imprenditori, ai sindacati, solo per citarne alcuni.



Il risultato di quest’incontri, le richieste delle categorie, sono state consegnate al Governo.



‼️Governo che ha il compito di scrivere la legge‼️



Ora è il momento di agire, ci sono troppi tavoli, adesso c’è bisogno di velocità e di risposte , bisogna risolvere i problemi di tutti i giorni, le quotidianità di chi è ormai chiuso da più di due mesi, ma senza generare false aspettative.



Le richieste d’intervento economico, sono superiori ai 123 ml annunciati da Testolin.



‼️Testolin, è anche Assessore alle Finanze, se qualcuno se l’era dimenticato, ha annunciato anche altre risorse, ma non l’ abbiamo ancora viste.‼️



La Giunta, ha il compito di elaborare un disegno di legge, dopo questo duro dibattito si è presa l’impegno di consegnare una bozza alla Commissione entro mercoledì.



Speriamo che questi “tavoli “, lavorino, perché ormai abbiamo più tavoli che mobilifici, anche perché i mobilifici, chiuderanno se non si prendono misure veloci ed efficienti.



Vediamo cosa ci preparerà Testolin.