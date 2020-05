Etroubles: Schermi protettivi 'anti Covid' comprati dal Comune per i negozi

Barriere parafiato da destinare ad alcuni esercizi pubblici aperti sul territorio in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 sono state acquistate dal Comune di Etroubles.

Si tratta di schermi protettivi in plexiglass, montati su due supporti laterali "che abbiamo dato in comodato d'uso alla farmacia, alla panetteria alimentari e all'alimentari giornali-tabacchi", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Marco Calchera. Un modo, aggiunge, per "facilitarli e aiutarli nel distanziamento con i clienti".

L'iniziativa "è stata apprezzata dagli esercenti, che hanno ora uno strumento in più. In alcuni casi si erano attrezzati preventivamente con teli di plastica, che però magari erano più difficile da tenere puliti".

Una delle barriere acquistate nelle scorse settimane è stata installata anche in municipio, "che per il momento rimane chiuso al pubblico, se non - precisa il primo cittadino - previo appuntamento per questioni che non possono essere in alcun modo svolte telefonicamente, via email o con altro sistema. Quindi" lo schermo in plexiglass è utile ad oggi "per quei rarissimi casi, come la necessità di rifare un documento d'identità che sia valido per espatriare", in cui occorra la presenza fisica.