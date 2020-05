Annullato lo spettacolo di Ficarra e Picone al Palais Saint-Vincent

Dopo The legend of Morricone, che era in calendario venerdì 13 marzo, e il concerto di Massimo Ranieri in programma mercoledì 8 aprile, salta anche l’ultima data del cartellone organizzato da Opere Buffe di Francesco Battisti al Palais di Saint-Vincent, lo spettacolo di Ficarra e Picone.

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, sono state annullate tutte le date previste nel mese di maggio dello spettacolo “Abbiamo fatto… 25 anni” di Ficarra e Picone, annuncia in un comunicato Opere Buffe. Ne consegue che non avrà luogo lo spettacolo previsto al Palais Saint-Vincent il 10 maggio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dell’inizio di aprile 2020 consente agli organizzatori di emettere dei voucher in sostituzione dei biglietti acquistati. Le informazioni relative all’utilizzo del Voucher (in qualità di rimborso del biglietto acquistato) verranno pubblicate su friendandpartners.it e sulla pagina facebook di Opere Buffe s.a.s. entro e non oltre il 30 maggio.