Aosta: aprono quattro parchi, al via taglio erba in sentieri e aiuole

Tornano accesibili, ad Aosta, i parchi Saumont, Grand Eyvia (tranne che per il campo da basket), quelli del quartiere Cogne e del quartiere Dora ad eccezioni delle strutture ludiche per bambini. Nell'ambito dell'avvio della Fase 2, l'amministrazione comunale, fa sapere che "l'apertura di altre aree, compatibilmente con i lavori di manutenzione in corso di organizzazione e di esecuzione, avverrà in maniera scaglionata, e riguarderà l'area giochi di Excenex, il Parco Tzatelet (quota BP), il Parco Fontaine de Saint-Ours e il Parco di Entrebin". Entro la fine della prossima settimana dovrebbe terminare il taglio dell'erba anche lungo alcuni sentieri del territorio comunale da oggi accessibili per passeggiate ed escursioni.

E' poi consentita la fruizione dei giardini Lussu e delle aree per cani di corso Lancieri di Aosta e di via Monte Emilius. In tutti questi luoghi è permesso "l'utilizzo delle panchine nel rispetto dell'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro o, laddove questo non sia possibile, con l'utilizzo delle apposite protezioni che garantiscano la copertura delle vie respiratorie".