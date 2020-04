Noi Insieme - un progetto di sostegno per famiglie

Il progetto di sostegno denominato “Noi Insieme” nasce dal sodalizio tra le Associazioni Arche vda Onlus e Cral Cogne Aosta che per dare sostegno alle famiglie con bimbi piccoli in difficoltà, ha attivato questa iniziativa.

La natura del progetto, tratta principalmente la raccolta generi alimentari di prima necessità. Chi vuole partecipare, può aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da donare alle famiglie in difficoltà, preferendo gli alimenti a lunga conservazione, come olio, zucchero, sale, pasta, riso, legumi, pannolini, latte in polvere e a lunga conservazione, omogenizzati e prodotti per la cura della casa e della persona. I volontari delle associazioni ritireranno i prodotti e li distribuiranno alle famiglie più svantaggiate. Il punto di deposito e distribuzione è stato istituito presso la sede del Cral Cogne in corso Battaglione Aosta n°18.

La distribuzione dei generi si svolgerà tutti i sabati pomeriggio dalle ore 14 in prossimità dell’ingresso Cral Cogne Aosta in C.so Battaglione Aosta n°18 previa esplicita richiesta da riv olgere ai numeri 377 6609272 / 338 3545998.

I dati dei richiedenti verranno trattati ai sensi del DGPR sulla Privacy in vigore dall’ultimo regolamento UE approvato con il D.lgs. 101/2018 che all’art. 2-sexiesdecies.

A tutela e integrità del progetto stesso, la distribuzione del raccolto sarà curata direttamente dalle associazioni Arche vda onlus e Cral Cogne con la collaborazione di soci e volontari .

Ad ulteriore sostegno del progetto verrà istituita una raccolta fondi su C/C dedicato

IBAN: IT 57L0311101200000000000649 causale "contributo Covid-19 famiglie"

Tutte le donazioni pervenute verranno impegnate per l’acquisto di generi di prima necessità da distribuire alle famiglie. Sarà possibile visionare sul sito di Archevda.it tutti i dati relativi alla rendicontazione delle donazioni ricevute e delle spese effettuate.

Il progetto è già attivo nei supermercati e negozi aderenti al progetto che espongono la nostra locandina.

"Con il progetto Noi Insieme – spiegano i Presidenti di Arche vda e Cral Cogne Aosta, Roberto Silvio Di Francesco e Giorgio Giovinazzo – rilanciamo il nostro impegno nell’aiutare chi ha più bisogno. Lo facciamo assieme ai tanti Soci e Collaboratori che in questi giorni ci hanno contattati per esprimere il desiderio di dare una mano a chi è in difficoltà. Siamo convinti che facendo rete sul territorio, anche questa volta, potremo dare una risposta importante alle necessità di molte persone. In un periodo dove il principio di aggregazione e comunione viene stravolto dal necessario distanziamento sociale, la solidarietà e la vicinanza ai i più deboli deve essere una ritrovata missione e la nuova parola d’ordine".

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno (cit. Madre Teresa di Calcutta).