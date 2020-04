Kompatscher contro Roma: "Una legge autonoma per la fase due"

Il presidente Arno Kompatscher si è mostrato particolarmente critico verso l'ultimo Dpcm, troppo centralista. L'Alto Adige elabora un proprio piano per la fase 2 e l'Svp ha deciso per la linea dura: "Percorriamo la nostra strada e prendiamo la questione nelle nostre mani: per proteggere le nostre famiglie e le nostre aziende".

Alto Adige adotterà una legge provinciale che si discosterà da quella nazionale sulla fase due. Lo ha stabilito all'unanimità la direzione della Svp, accogliendo una proposta avanzata dal presidente Arno Kompatscher. La direzione della Svp ha accettato all'unanimità la proposta di Kompatsher di introdurre una legge provinciale separata per la progettazione della fase due. Un territorio autonomo come l'Alto Adige non può accettare che, anche dopo la fase acuta dell'emergenza, la nostra intera vita sociale ed economica continui per mesi ad essere regolata da centralistici decreti romani di emergenza.

"Per noi autonomia significa responsabilità. Vogliamo assumerci questa responsabilità soprattutto in tempi di crisi". ha detto Kompatscher.In una nota si legge: "Abbiamo deciso di annullare qualsiasi cooperazione con il governo - si legge - se la nostra decisione di percorrere una strada autonoma nella fase 2 non verrà accettata. In questo modo noi altoatesini percorriamo la nostra strada e prendiamo la questione nelle nostre mani: per proteggere le nostre famiglie e le nostre aziende, ma soprattutto per difendere la nostra autonomia".

Il presidente della provincia ha già commissionato l'elaborazione di una legge provinciale per regolamentare questo percorso, "in modo da percorrere questa strada il più velocemente possibile e gettare le basi della fase 2 dell'Alto Adige".

Per la Svp "Le regole, le date e le prescrizioni contenute nel nuovo decreto sono caratterizzate da un approccio centralistico e burocratico, espressione di una totale assenza di fiducia da parte dello Stato nelle sue cittadine e cittadini".