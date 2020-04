COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTISTA LEGA: Burocrazia; i valdostani hanno bisogno di risposte

Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale il Gruppo Lega Vallée d’Aoste, insieme ad altri colleghi, ha presentato un ordine del giorno, votato a larga maggioranza, con il quale si chiedeva di dare corso quanto prima alle procedure per la definizione del Rendiconto 2019 e di identificare nuove risorse finanziarie per un intervento ad hoc in materia sanitaria, da portare all’attenzione del Consiglio regionale prima dell’approvazione del Rendiconto 2019.

Apprendiamo oggi con preoccupazione, da una comunicazione dell’Assessorato competente, che l’approvazione del rendiconto da parte della Giunta non potrà arrivare prima di metà maggio e che la successiva discussione della legge di assestamento non avverrà prima di fine mese.

Al contempo, apprendiamo che non vi è oggi alcuna volontà di dare corso ad una valutazione approfondita delle risorse non spese per effetto dell’emergenza sanitaria, che potrebbero essere invece utilizzate più proficuamente per finanziare misure urgenti per l’emergenza sanitaria, economica e sociale che il COVID 19 sta generando.

Troviamo assurdo che, nel momento di massima crisi della nostra Regione, chi amministra si nasconda dietro burocrazia ed eminenze grigie invece di dare, con tempestività, risposte ai valdostani in difficoltà.

Il tessuto imprenditoriale, così come quello delle partite Iva e quello sociale della Valle d’Aosta hanno un disperato bisogno di aiuto. Chi rimane cieco e sordo a queste concrete forme di collaborazione tese nell’interesse della comunità valdostana non potrà che essere considerato responsabile del problema. Chi risponderà per tutto questo? Quali conseguenze ci saranno per i valdostani? Purtroppo a pagarne il prezzo saranno come sempre solo i cittadini.