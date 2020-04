Dal Leo Club VdA le Uova di Pasqua per Pontey

Il leo Club in campo per la solidarietà

Ennesima iniziativa solidale del Leo Club Valle d’Aosta, che insieme al Leo Club Caluso Canavese Sud-Est e Alto Canavese, ha donato alla Comitato di Saint-Vincent della Croce Rossa Italiana 216 uova di Pasqua del progetto 'Leo For Safety and Security'.

“Tale iniziativa accomuna tutti i Leo Club d'Italia, formati da ragazzi dai 18 ai 30 anni, ed è volto a potenziare attrezzature e dispositivi di sicurezza di Enti di Primo Soccorso e strutture pubbliche” ha spiegato la Presidente del Leo Club Valle d’Aosta, Ilaria Russo. “Quest'anno - ha sottolineato Russo - non è stato possibile, come invece avvenuto negli anni passati, effettuare la raccolta fondi all'ospedale Parini di Aosta, a favore di tale progetto in cui la popolazione avrebbe ricevuto in dono un uovo di Pasqua Leo". Le 216 uova sono quindi state distribute dalla Croce Rossa di Saint-Vincent alla popolazione del comune di Pontey, zona particolarmente colpita dal Covid-19. "Siamo orgogliosi - conclude la presidente del Leo Club VdA - di aver portato un pizzico di serenità e dolcezza a tante famiglie valdostane in un momento così difficile e unico nella storia. Ringrazio sentitamente la Croce Rossa Italiana di Saint-Vincent e i Leo Club Caluso-Canavese Sud-Est ed Alto Canavese che, con la loro collaborazione e il loro sostegno, hanno permesso la realizzazione dell'iniziativa”