Coronavirus: chaque jour une vidéo de sport pour inciter les élèves - et les autres - à bouger

Depuis lundi, tous les élèves doivent rester à la maison. Pour rendre cela un peu plus divertissant, un enseignant réalise des vidéos sportives à leur intention. Et cela marche autant auprès des élèves que des plus grands. Ne sors pas, mais fais du sport! C’est en s’appuyant sur cette maxime que Fabien Bertuchoz, enseignant de 6H et 8H à Savièse, met en ligne une vidéo sportive par jour à l’intention des élèves confinés chez eux.

«Depuis lundi, les élèves doivent rester à la maison. Afin de rendre cela un peu plus divertissant et sportif, j’ai eu l’idée de leur proposer des exercices qu’ils peuvent faire chaque jour chez eux.» Sportif dans l’âme, le Riddan fréquente régulièrement les fitness – désormais fermés - et suit, en parallèle à sa vie professionnelle, une formation dans le domaine du sport et de la nutrition. «Avant l’annonce de la fermeture des écoles, j’avais déjà le projet d’ouvrir un centre pour faire bouger tant les enfants que les seniors, qui ne vont pas au fitness, mais qui désirent faire du sport en se divertissant.»

L’instauration de l’état d’urgence a fait le reste. «Je passe désormais beaucoup d’heures dans ma classe puisque c’est là que je réalise mes vidéos. Cela me permet aussi de conserver un lien avec mes élèves.»