Sunday Venturini genietto di Ayas ha inventato un comparatore di previsioni meteo

Sunday Venturini, un ragazzo diciassettenne di Ayas, in questi giorni di permanenza a casa ha ultimare un singolare progetto mettendo a punto www.meteoclub.it. Meteoclub.it è un comparatore di previsioni meteo, con un solo click e una sola ricerca è possibile avere le previsioni di ben 4 portali di previsioni meteo diversi, tutto in un’unica pagina e con un solo passaggio.

“Il progetto – spiega l’ideatore - è nato dal pensiero di semplificare le previsioni meteo, creare un luogo che consentisse agli utenti di fare le proprie valutazioni e considerazioni in merito alle previsioni meteo senza dover compiere numerose ricerche”.

L’idea è nata nel 2018 e dopo 2 anni di sviluppo Meteoclub.it è diventato realtà e Sunday Venturini, un ragazzo diciassettenne di Ayas, che frequento l’ISILTP di Verrès, classe terza indirizzo amministrazione finanza e marketing, è davvero felice. Il genietto è sempre stato, fin dalla tenera età, appassionato d’informatica e di tutto quello che riguarda la tecnologia.

Qualche anno fa ha pubblicato online Meteo Ayas, un portale di previsioni meteo dedicato alla Val d’Ayas che pubblicava quotidianamente le condizioni meteo in loco, da qui la naturale evoluzione: Meteoclub.it, un sito web che compara le previsioni meteo.

“Attraverso l’interfaccia di ricerca, digitando il comune di cui si vogliono comparare le previsioni – spiega Venturini - è possibile confront are le previsioni meteo fornite da 4 portali diversi, in dettaglio ilmeteo.it, meteo.it, centrometeo.com e yr.no, la piattaforma online dell’Istituto Meteorologico Norvegese, che fornisce una previsione meteo molto dettagliata attraverso un meteogramma”.

Prossimamente si aggiungeranno ulteriori fornitori di previsioni. Meteoclub.it è stato realizzato utilizzando HTML5, CSS3, PHP e un database MySQL. Al momento è possibile eseguire ricerche solamente per comuni italiani.

Meteoclub.it nasce dal pensiero di semplificare il meteo, creare un luogo che consentisse agli utenti di fare le proprie valutazioni e considerazioni in merito alle previsioni meteo senza dover compiere numerose ricerche. Guardando al futuro ein base anche al consenso del pubblico Sunday Venturini sperda di “riuscire a realizzare e pubblicare un’applicazione per dispositivi mobili, disponibile nei principali store in rete, visto che purtroppo è molto difficile realizzare un sito web che abbia un’ottima visualizzazione sia attraverso i computer e gli smartphone”.

Con generosità e umiltà Sunday ci tiene a ringraziare due persone: “Pierre Vicquery un mio caro amico che mi ha dato una mano nella programmazione del sistema di ricerca e Raimondo Chasseur che mi ha istruito sulle basi del linguaggio PHP e che da diversi anni mi è vicino nelle mie avventure informatiche”.

Infine un appello: “Vorrei invitare tutti i lettori a provare www.meteoclub.it, soprattutto in questo periodo in cui la maggior parte delle persone ha più tempo disponibile a causa della situazione di cui tutti siamo a conoscenza e a seguire il progetto sulle pagine social Facebook “@meteoclub.it” e Instagram “@meteoclub.it” e un domani ritornata la normalità a sfruttare il sito per le proprie attività all’aperto”.