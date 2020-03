Dalle donne di V.I.O.L.A. 30mila euro per l'equipaggiamento anti Covid-19

RESTIAMO A CASA - C'è un nuovo concorrente valdostano nella competizione solidale di enti e associazioni privati per respingere l'attacco del Coronavirus.

E' l’associazione V.I.O.L.A. contro i tumori al seno, il cui direttivo è sceso in campo con un bonifico di 30 mila euro in favore dell’Usl della Valle d’Aosta; i fondi serviranno per l’acquisto di alcuni ventilatori polmonari per la terapia intensiva dei malati affetti da Covid-19 e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale-Dpi (mascherine, tute, guanti ecc) ad uso di medici, infermieri e di tutto il personale in servizio all’ospedale Parini.

“L’associazione ha a cuore la salute di tutti i medici che stanno lavorando sul campo - spiega Raffaella Longo, presidente di V.I.O.L.A. - e senza i quali i ventilatori non potrebbero essere mantenuti in funzione, così come quella di tutti gli infermieri ed operatori socio-sanitari che sono quotidianamente a contatto con i pazienti, senza dimenticare tutti gli addetti alle pulizie, che svolgono un lavoro 'dietro le quinte' ma senza i quali il nostro ospedale non sarebbe sanificato e rischierebbe la paralisi”.