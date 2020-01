Appel à témoignage pour création Musée émigration

La Région Vallée d'Aoste envisage la création d'un Musée de l'émigration. A cet effet la présidence du gouvernement régional, en collaboration avec plusieurs assessorats et l'adhésion d'un bon nombre d'associations culturelles, dont l'Association valdôtaine des archives sonores, a lancé un projet afin de collecter le plus rapidement possible tous les témoignages disponibles concernant l'émigration valdôtaine, un phénomène majeur dans l'histoire de la Vallée d'Aoste.

Un groupe de travail a été formé et en raison de la valeur culturelle de l'initiative, le système bibliothécaire valdôtain apporte son soutien à la collecte des informations par des guichets installés auprès des bibliothèques où les personnes intéressées peuvent remplir une fiche qui permettra au groupe de les contacter. L'Avas aussi est à la disposition pour aider dans la démarche.(ANSA).