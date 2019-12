Saltato esame Bilancio, avviato esercizio provvisorio Regione

Al termine di una riunione della conferenza dei Capigruppo durata oltre un'ora, questa mattina il Presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, ha annunciato nell'aula del Consiglio Valle il rinvio dell'approvazione del Bilancio 2020 e ha avviato l'esercizio provvisorio dell'Amministrazione fino a quando il documento finanziario sarà formalmente approvato.

"Abbiamo trascorso mesi di lavoro per la redazione di un bilancio - ha detto Testolin - che contavamo di approvare entro la fine di quest'anno per dare continuità all'azione amministrativa ed evitare impasse. Fino a 10 giorni fa il bilancio aveva i voti per essere approvato. Ora il clima politicamente è cambiato e a malincuore, dopo un Natale di confronti e valutazioni, abbiamo dovuto prendere atto di una situazione difficile da spiegare. Per motivazioni fondamentalmente politiche, dovute a un susseguirsi di eventi, non siamo in grado di approvare il bilancio".

L'esercizio provvisorio consente l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione regionale ma non i trasferimenti di fondi ai Comuni né la pianificazione di programmi e l'organizzazione di eventi e manifestazioni.

Per le ore 14 di oggi il Conseil fédéral dell'Union valdotaine è convocato d'urgenza dal presidente del Mouvement e consigliere regionale, Erik Lavevaz, per un confronto su quanto accaduto.