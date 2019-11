TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 30 novembre

ore 21, a Recco, nel Santuario di Nostra Signora del Suffragio, secondo concerto del progetto "Trova il tempo", il CD realizzato dal Coro Mont Rose in favore dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, cui saranno destinati i fondi raccolti con il disco, con la collaborazione del Consiglio regionale.

Lunedì 2 dicembre

ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

ore 18.00, ad Aosta, a Palazzo regionale, serata "Reservaqua: la cultura dell'acqua" con Luca Mercalli. Partecipa il Consigliere segretario Luigi Vesan.

Martedì 3 dicembre

ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

ore 15.15, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco.

Mercoledì 4 dicembre

ore 9.00, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per effettuare un sopralluogo alla microcomunità di Variney e alla Casa di riposo J.B. Festaz di Aosta.

ore 10.30, ad Aosta, alla caserma Erik Mortara, la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini, il Vicepresidente Luca Distort e i Consiglieri segretari Jean-Claude Daudry e Luigi Vesan partecipano alle celebrazioni in occasione della Festa di Santa Barbara dei Vigili del Fuoco.

ore 14.30, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per audire i primi firmatari della petizione popolare per richiedere l'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana. Successivamente, sarà sentito l'Avvocato Dirigente dell'Avvocatura regionale in merito alla tematica della discarica di Chalamy nel comune di Issogne.

Giovedì 5 dicembre

ore 11.00, ad Aosta, a Palazzo regionale, nella saletta adiacente la Sala Maria Ida Viglino, conferenza stampa di presentazione delle Alpiniadi invernali 2020. Partecipa la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini.

Venerdì 6 dicembre

ore 11.00, ad Aosta, a Palazzo regionale, nella saletta adiacente la Sala Maria Ida Viglino, conferenza stampa di presentazione del Messager Valdôtain 2020. Interviene la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.