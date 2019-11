Irap ridotta o annullata ai rifugi alpini valdostani

In arrivo per i gestori dei rifugi alpini gli sgravi e le esenzioni Irap annunciati dal governo regionale con i prossimi interventi sul bilancio.

L’esenzione dell’Imposta regionale sulle attività produttive è prevista, oltre che per le imprese che esercitano in via esclusiva l’attività turistico-ricettiva di rifugio alpino, anche per chi all’interno della stessa struttura, svolge attività secondarie, comunque strumentali a quella di rifugio alpino, quali, ad esempio, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria e di noleggio di attrezzature sportive.

Per le imprese che gestiscono diverse attività sul territorio regionale, l’esenzione è ammessa a condizione che siano tutte riconducibili all'esclusiva attività di rifugio alpino.

"Con questa misura– dichiara l’assessore alle Finanze, Renzo Testolin – portiamo a compimento un percorso legislativo e finanziario iniziato alla fine dello scorso anno e volto a garantire un sostegno concreto ed efficace a un settore d’impresa di grande importanza nel quadro produttivo della Valle d’Aosta", mentre l’assessore al Turismo e Agricoltura, Laurent Viérin, sottolinea "le azioni che stiamo portando avanti per favorire, promuovere e valorizzare le attività che lavorano in favore dell’immagine turistica valdostana, che ritrae una regione dalle forti potenzialità ambientali e naturalistiche".