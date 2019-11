A novembre si recita in patois a Verrayes e Cogne

Benché i tempi del Printemps théâtral sino di là da venire, e compagnie teatrali patoisante non riposano. Lo Trén di Verrayes e Lou Tracachèmen di Cogne saliranno sul palco nel primo scorcio di novembre.

Giovedì 7 novembre alle 20,30 a Verrayes (al padiglione in di Rapy) in occasione della festa patronale di San Martino Lo Trèn metterà in scena una serie di divertenti skecth inediti scritti dalla compagnia. A recitarli saranno: Giada Cena, Corinne Foudon, Corrado Foudon, Elena Foudon, Yro Porliod, Marisa Voulaz, diretti da Joël Cena e Rouja Meynet (già attori de Lo Trèn). Nella stessa occasione ci sarà il battesimo della scena per Lo pitché Trèn la troupe di giovanissimi, in uno sketch tutto loro. I debuttanti sono: Elodie Charles, Luce Foudon, Mathieu Foudon, Etienne Meynet, Yari e Liam Porliod, Alysée e Philippe Ronc, Giada Rastelli, Dafne Riban.

Sabato 9 novembre alle 21 alla Maison Grivola di Cogne Lou Tracachemèn sarà impegnato in ‘L'èmportan lèt la santé’, scritta da Andrea Cavagnet e recitatao da: Noemi Brocard, Andrea Cavagnet, Davide e Elisabetta Filippini, Xavier Gérard, Fabièn e Sébastièn Guichardaz, Aurora Nichele e Roger Savin. Noemi Brocard, Thomas Buscaglione, Damién e Lorella Charrance, Sylvie Charvet, Francesco Foretier, Fabién e Sébastièn Guichardaz saranno imepgnati in ‘Le contes dou dzor de uéi’, scritta da Sébastièn Guichardaz.

L'entrata alle serate è libera.