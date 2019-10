T*Danse saluta il pubblico con premiazioni ed un brindisi

Si conclude domenica sera con un “Au revoir Aperò” nella Caffetteria della Cittadella la quarta edizione di T*Danse, Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta diretta da Marco Chenevier e Francesca Fini, e organizzata dalla compagnia TiDA Théâtre Dans.

La comunità di T*Danse saluta il pubblico con la “Maratona delle scuole di danza VdA”, dalle 15 nel Teatro della Cittadella dei Giovani, in cui gli allievi delle scuole di danza del territorio sono chiamati ad esibirsi come protagonisti sullo stesso palco degli artisti internazionali. La maratona è l’esito di un percorso di visione. “Ogni gruppo viene assegnato a una serata di spettacolo che scegliamo sulla base dell’esperienza della scuola o in continuità o in contrasto – spiega Elena Pisu dello staff di T*Danse, che ha curato i rapporti con le scuole - per far vedere cose dello stesso genere o diverse.”

Segue la presentazione degli esiti dei Laboratori Civili della sezione “Aspettando T*Danse” e la “Premiazione IGers T*Danse”, ovvero l’assegnazione di premi ai miglior contenuti “social” pubblicati sulla quarta edizione di T*Danse (hashtag #comunicadanzaAOSTA) a cura dei partecipanti dell’alternanza scuola-lavoro e guidati dal social media partner Fattiditeatro, Simone Pacini.