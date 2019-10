Auto investe e uccide due mucche a Gignod

Sono forse scappate dalla stalla due bovine investite da un'auto verso le 19 di oggi, martedì 22 ottobre, lungo la strada regionale di Gignod, poco distante dal bar La Gabella, all'inizio di un cavalcavia dove le corsie si restringono. Gli animali hanno attraversato la strada mentre sopraggiungeva la vettura, forse a velocità piuttosto sostenuta. L'urto è stato molto violento; le mucche sono state investite in pieno e sono morte praticamente sul colpo, l'auto è semidistrutta e, dalle prime informazioni, il conducente sarebbe rimasto solo lievemente ferito; è un 75enne ricoverato in Pronto soccorso per accertamenti.

Cause e dinamica dell'accaduto sono al vaglio della polizia; il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora mentre operatori dell'Anas e Vigili del fuoco hanno lavorato febbrilmente per liberare la carreggiata dai rottami della vettura e dalle carcasse delle bovine.