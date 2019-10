Jovençan: In Consiglio il parcheggio di Gran Prou

L’approvazione del progetto preliminare di un nuovo parcheggio a Gran Prou è uno dei cinque punmti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Jovençan, convocato alle 18 di giovedì 3 ottobre.

La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco, Wally Lucianaz,. in merito ad un prelievo dal fondo di riserva. Sempre in materia finanziaria l’assemblea comunale sarà chiamata a votare una variazione al bilancio di previsione e ad approvare il Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022.

Sarà infine sottoposto al vaglio dei consiglieri una convenzione quinquennale per la gestione del servizio di Tesoreria comunale.