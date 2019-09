Gressan: Approda in consiglio il documento di programmazione 2020/2022

Il Consiglio comunale di Gressan è convocato per le ore 18.30 di mercoledì 2 ottobre, con sei punti all’ordine del giorno. I consiglieri saranno chiamati ad approvare una variazione al Bilancio di previsione 2019/21 e al relativo Documento unico di programmazione. Sarà quindi proposto il recesso dalla convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante la costituzione di uffici unici associato.

Sarà posto in approvazione il progetto preliminare per la sistemazione della strada di accesso al campo diaccio comunale e per l’adeguamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo. In chiusura, sarà posto in approvazione il Documento unico di programmazione 2020/22.