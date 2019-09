Donnas: I Volontari del Soccorso in aiuto alle famiglie in difficoltà

Prosegue senza tentennamenti la campagna avviata dai Volontari del Soccorso di Donnas per la raccolta di fondi che saranno destinati al sostegno delle famiglie in difficoltà.

Ieri, giovedì 19 settembre, la biblioteca a Donnas ha accolto una bella serata nel corso della quale i Volontari del Soccorso di Donnas hanno raccontato la loro esperienza con il Crowdfunding che li ha impegnati per 3 mesi da aprile a luglio, illustrando le varie fasi del progetto, i video realizzati, la piattaforma online che è stata messa in atto per la campagna di raccolta fondi e gli eventi organizzati.

Una serata che si è svolta in un’atmosfera di viva soddisfazione per i 6.065 euro raccolti in soli 3 mesi che aggiunti alla straordinaria raccolta di beni alimentari effettuata nei supermercati della zona e quantificata in circa 1.705 euro portano ad un totale di 7.770 euro.

“L'esperienza del crowdfunding – ha assicurato con entusiasmo a nome di tutti i Volontari la presidente, Sandra Bagatella, presidente dell’associazione - è finita ma non è finita la sfida dell'associazione che entro fine anno si prefigge di raggiungere i 10.000 euro di cui ha bisogno per proseguire l'aiuto alle famiglie in difficoltà”.