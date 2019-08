Alpinisti in difficoltà sul Grand Combin

È in corso in queste ore sul Grand Conbin un'operazione di soccorso ad un gruppo di alpinisti nella zona a monte della Cabane Valsorey, sul versante svizzero. L'elicottero di Air Glacier ha compiuto una prima rotazione ma le condizioni meteo avverse non permettono il sorvolo. Una squadra di soccorritori svizzeri è partita via terra per raggiungere gli scalatori in difficoltà.

È stato richiesto l'impiego dell'elicottero valdostano ma, al momento, non è possibile decollare a causa delle condizioni meteo in quota.