I genitori separati lanciano il loro allarme-Giustizia dalla sala del Csv di Aosta

La sala Conferenze del Csv in via Xavier de Maistre ad Aosta ospiterà, venerdì 21 giugno dalle ore 9 il convegno dal tema 'Valle d’Aosta: nelle separazioni siamo tutti responsabili di pregiudizi e danni ai minori'.

Interverranno la dottoressa Marina Vergoni, assistente sociale e vice presidente dell’Associazione genitori separati per la tutela dei minori, con una relazione dal titolo 'Per noi, la tutela dei minori prima di tutto', gli avvocati Gerardo Spira ('Il regolamento per fermare prepotenze ed abusi dei servizi social'i) e Francesco Valentini ('La tutela di genere della Giustizia favorisce lo strapotere dei servizi sociali'); il consigliere regionale di Mouv' Roberto Cognetta ('Le responsabilità politiche per un corretto funzionamento dei servizi sociali nell'ambito della pubblica amministrazione').

Alle ore 16 Tavola Rotonda su 'La tutela dei minori nelle separazioni in Valle d’Aosta' con la partecipazione di Eugenio Greco e William Perron, genitori separati; Andrea Manfrin, Manuela Nasso, Roberto Cognetta e Claudio Restano, consiglieri regionali; Gerardo Spira, avvocato. Moderatrice: Manila Calipari, giornalista.

Ingresso libero e dibattito aperto a tutti.