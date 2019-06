Autista ubriaco guidava un tir sbandando sulla A5

Diversi automobilisti avevano segnalato quel tir che sbandava vistosamente in autostrada. Non solo loro, però: nella notte di sabato 1 giugno, una pattuglia della Polizia stradale di Pont Saint-Martin nei pressi del casello di Verres ha notato quell'autoarticolato con targa spagnola che con la sua andatura metteva a repentaglio gli altri utenti della strada. Immediatamente i poliziotti hanno fermato il mezzo in luogo sicuro e hanno sottoposto al controllo con l'etilometro il conducente, un cittadino bulgaro di 49 anni.

L’apparecchiatura ha rilevato una presenza di alcol estremamente elevata, pari a oltre 3 g/l, sei volte superiore al limite massimo consentito dalle legge, che è di 0,5 g/l per i normali automobilisti ma che per i conducenti di mezzi pesanti deve essere pari a 0. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e rischia l'arresto fino a un anno e mezzo, l’ammenda fino a 9.000 euro e l’inibizione alla guida nel territorio nazionale per 3 anni.

Il livello di alcol accertato determina effetti molto gravi alla guida quali, a titolo esemplificativo: tempi estremamente lunghi di reazione, riduzione significativa del campo visivo, stato di confusione e incapacità di valutare le distanza.