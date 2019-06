Aosta: In via Clavalité circolazione modificata per la Festa dell'Arma

Anche l'Amministrazione comunale lavora al meglio per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni del 205esimo Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma mercoledì 5 giugno.

Per questo sono state istituite alcune modifiche temporanee alla circolazione nella zona interessata dall’evento.

In particolare, il 5 giugno dalle 7 alle 19 (e comunque sino al termine della manifestazione) in via Clavalité, nel tratto compreso tra le intersezioni di via Monte Emilius e di corso Ivrea, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, a eccezione di quelli al servizio di Autorità civili e militari invitate alla manifestazione, e il limite di velocità a 30 Km/h.



Sempre lo stesso giorno, il suddetto tratto stradale sarà chiuso al traffico dalle 17,30 alle 19. I veicoli, compresi, gli autobus destinati al trasporto pubblico e di linea, saranno deviati lungo corso Ivrea e le vie Monte Emilius, Valli Valdostane e Brocherel.

A tale proposito, al fine di evitare disagi agli utenti, gli autobus adibiti al trasporto pubblico sono autorizzati a eseguire tragitti e fermate alternative lungo le vie adiacenti la zona interessata dalle modifiche alla circolazione.