Monterosa Ski e Lilt VdA insieme per combattere i tumori

Il Gruppo Monterosa Ski "è da sempre attento al pubblico femminile" si legge in una nota diffusa dalla società funiviaria Monterosa spa e, nel corso dell’ultimo anno, ha ampliato il suo impegno verso le donne concretizzando il progetto 'Monterosa. Liberamente femminile'.

"Con le Pink Experience - prosegue la nota - le attività sportive al femminile organizzate nell’ambito del progetto, Monterosa Ski vuole promuovere uno stile di vita attivo e spronare le donne a porsi nuovi obiettivi, ad affrontare nuove sfide per sentirsi più forti e sicure di sé.Con le Pink Experience Monterosa Ski ha deciso di sostenere la Lilt la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con la quale condivide i valori e i messaggi incentrati su uno stile di vita sano".

Per ogni Pink Experience venduta Monterosa Ski devolverà parte del ricavato alla sede territoriale Lilt della Valle d’Aosta affinché possa continuare la propria attività di promozione della prevenzione attraverso giornate e campagne mirate.

“Con il progetto 'Monterosa. Liberamente femminile' abbiamo voluto creare un programma di attività stimolante e divertente, che invogliasse ogni donna a spingere un po’ più in alto l’asticella dei propri limiti – racconta Paola Turchetti, direttore commerciale di Monterosa Ski - raggiungere i propri obiettivi e superare le proprie paure grazie al supporto di altre donne diventa la chiave per riscoprire la straordinaria energia che il mondo femminile è in grado di generare in ogni momento e soprattutto davanti alle difficoltà. Per questo abbiamo scelto di sostenere le attività della LILT che, con le sue attività, si impegna da quasi un secolo nella lotta contro i tumori, anche in Valle d’Aosta, promuovendo la prevenzione ma anche garantendo il massimo supporto al malato.”