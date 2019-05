Arriva 'Una montagna di soldi' all'Auditorium di Quart

E' prevista per all'Auditorium Comunale del Villair di Quart alle ore 20, 30 una serata, organizzata dalla Biblioteca di Quart in collaborazione con Teatro Passe-Partout e l'Aism VdA, per sensibilizzare e promuovere una raccolta fondi in favore dei malati di sclerosi multipla.

La compagnia teatrale Passe-Partout, porterà in scena la rappresentazione teatrale 'Una montagna di soldi!', divertente farsa inglese degli anni Venti, attualizzata dalla compagna di attori valdostani. La regia e l'adattamento, sono di Aldo Marrari. Gli attori che andranno in scena sono: Luca Frison, Anna Maria Minelli, Lina Marrari, Sergio Besenval, Ornella Junod, Erik Vizzi, Patrizia Pradelli, Luca Andriolo e Aldo Marrari. La selezione musicale è a cura di Claudio Castiglion mentre le scenografie sono di Doriana Frazzoli.