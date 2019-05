Stand Vallée d'Aoste à Open Days Bruxelles

La Vallée d'Aoste a participé, avec son propre stand, le samedi 4 mai à Bruxelles, à l'événement annuel Open Days organisé autour du thème des prochaines élections européennes et abordant l'avenir de l'Union.



En particulier, le Comité des régions a célébré ses 25 ans d'activité cette année, une période au cours de laquelle il a donné voix et visibilité aux régions et villes d'Europe, véritables protagonistes de la plupart des défis politiques de ces dernières années.



À l'occasion de la journée portes ouvertes 2019, la Pégion autonome du Val d'Aoste - par l'intermédiaire du bureau de représentation à Bruxelles de l'assessorat des Affaires européennes, des politiques de l'emploi, de l'inclusion sociale et des transports - était présente au siège du Comité des Régions avec un stand institutionnel, géré en collaboration avec l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, de l'agriculture et des biens culturels.