Courmayeur: Ai piedi del Monte Bianco la lingua francese è stata abolita

Nelle acque della Dora Baltea non si risciacqua il francese; quanto meno a Courmayeur. Infatti, un recente bando di selezione per titoli ed esami mirato all’assunzione a tempo indeterminato di due addetti al settore turismo e promozione turistica presso il Centro Servizi Courmayeur non è richiesta la conoscenza della lingua francese.

Il bando, che scade lunedì 6 maggio, per quanto riguarda il titolo di studio chiede la documentazione che certifichi lo studio conseguito all’estero, pena la non ammissione alla procedura selettiva, devono dichiarare all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l’iter procedurale per la richiesta di equipollenza”.

Altra curiosità è data dai Titoli preferenziali che recita: “Costituisce titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio, il periodo lavorato presso la Società Centro Servizi Courmayeur S.r.l. in pari profilo professionale.

La cosa desta qualche perplessità soprattutto la preferenza per chi lavora o ha lavorato Società Centro Servizi Courmayeur S.r.l. che è una società del Comune a guida Miserocchi.

Ma l’articolo 8 del bando non è da meno. Infatti l’esame prevede una prova scritta consistente in due verifiche concernenti la risposta di una richiesta informazioni attraverso mail in lingua italiana e una in lingua inglese, mentre la prova orale consistente in un colloquio e un test attitudinale volti ad accertare, le motivazioni e le attitudini dei candidati allo svolgimento delle mansioni.

La lingua francese è stata bellamente dimenticata e per una struttura comunale attiva in Valle ed in particolare al confine con la Francia appare quanto meno inspiegabile.