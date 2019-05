'Dalla lavagna al tablet', lezione aperta all'UniVdA

E' organizzata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta, nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, dalle ore 15, una lezione aperta al pubblico intitolata 'Dalla lavagna al tablet: viaggio di sola andata?'.

L’incontro si svolgerà presso la sede di Aosta in via dei Cappuccini. Tema di grande attualità soprattutto per il mondo della scuola, nel corso dell’incontro si parlerà dell’evoluzione delle tecnologie digitali con particolare riferimento al tablet e alle opportunità didattiche offerte dallo strumento in ambito educativo. L’obiettivo dell’iniziativa è analizzare le condizioni utili per favorire l’accettazione e l’uso del tablet a scuola da parte di insegnanti e studenti al fine di promuovere un apprendimento efficace.

Intervengono la professoressa Emanuela Confalonieri, con “Il tablet a scuola: luci e ombre”, e la collega Daniela Villani, con “L’accettazione e l’uso efficace del tablet a scuola da parte di studenti e insegnanti”, entrambe dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, introdotte da Stefano Cacciamani dell’Università della Valle d’Aosta.