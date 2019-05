Incidente stradale sulla A5 a Chatillon

Intervento del 118 sull'autostrada A5 nella corsia in direzione Aosta, nel territorio di Chatillon, alle ore 18,15 di oggi mercoledì 24 aprile per un incidente stradale.

In base alle prime informazioni disponibili, si è trattato di un impatto tra due autoveicoli. Una donna di 51 anni, residente fuori Valle, ha riportato lesioni non gravi e dopo essere stata ricoverata in osservazione è stata dimessa; sul posto anche Vigili del fuoco e Forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.