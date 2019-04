Cala la richiesta agnello pasquale e arriva la carne da Romania e Grecia

Alle ore 1,00 di giovedi 18 aprile, a poco meno di tre giorni dalla Pasqua cattolica ed ebraica nelle cento macellerie italiane monitorate da AIDAA si registra una flessione complessiva del 24% delle prenotazioni di carne di agnello rispetto allo scorso anno,mentre rispetto al 2016 (anno con il piu basso tasso di prenotazioni di carne di agnello) vi è una crescita del 6%.

Il dato uniforme in tutta Italia tranne in Lazio, Molise e Abruzzo dove le prenotazioni rispetto allo scorso anno sono in aumento del 5%, con una punta in controtendenza a Roma dove le richieste di abbacchio superano il 7% in piu rispetto allo scorso anno. Lombardia, Veneto e Calabria le regioni con la diminuzione maggiore. Intanto si stima che siano stati uccisi circa un milione di agnelli da latte, mentre in alcune catene di supermercati i banconi sono della macelleria sono pieni e molta carne di agnello risulta invenduta, e sono diverse le catene che praticano, caso unico nella storia, uno sconto fino al 30% sul prezzo di listino già prima di Pasqua.

Complessivamente saranno circa 6 milioni i kg di carne consumata sulle tavole degli italiani nelle prossime festività contro i 7,5 milioni di chili dello scorso anno. Un dato allarmante riguarda la provenienza, infatti circa la metà della carne di agnello che si trova sui banconi dei supermercati è di provenienza esterna in particolare Romania e Grecia con il risultato che nei banchi frigo spesso la carne presente è di incerta origine.

"E' un dato complessivamente in linea con gli scorsi anni - ci dice Lorenzo Croce - in quanto lo scorso anno ci fu un impennata della richiesta, l'applicazione dello sconto, e la provenienza estera a prezzi piu bassi sono però elementi da non sottovalutare nel dato complessivo il che dimostra che la diminuzione di richiesta di questa carne è un trend costante se pensiamo che nel 2014 furono ammazzato quasi 2 milioni di agnelli, piu del doppio di quelli di oggi".