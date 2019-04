Visite guidate a Pont d’Aël e a Chateau Sarriod de la Tour

E' organizzato per le festività pasquali, tutti i giorni dal 18 al 25 aprile, un percorso inedito alla scoperta dei siti di Pont d’Aël e di Château Sarriod de La Tour. L’acqua è il fil rouge che lega questi due straordinari monumenti della Valle d’Aosta: l’acqua incanalata dai Romani in un’audace opera sospesa tra le rocce, e il torrente che ha scavato la profonda gola dominata dal Castello Sarriod de La Tour, popolato da sirene e da figure mostruose.

Il percorso di visita ha l’intento di svelare ed esplorare la storia dei luoghi e dei personaggi che ruotano intorno ad essi, attraverso la ricostruzione dei frammenti che il passato ci ha restituito.

Le visite saranno proposte in contemporanea nei due siti, alle ore 15 e 16 per una durata di un’ora, con ricchi approfondimenti storici.

Nei giorni del 21 e 22 aprile, la visita delle ore 16.00 al Castello Sarriod de La Tour sarà dedicata alle famiglie e ai bambini con una divertente 'Caccia al MOSTRO con sorpresa!. I partecipanti, guidati da indizi nascosti nel castello, alla ricerca di personaggi e mostri fantastici, dovranno risolvere gli enigmi per scoprire la sorpresa finale.

PONTE-ACQUEDOTTO ROMANO DI PONT-D’AEL

Uno straordinario esempio di ingegneria idraulica romana datato all’anno 3 a.C.: un ponte-acquedotto ad arcata unica lungo più di 50 metri e alto 56, con un duplice passaggio, superiore scoperto per l’acqua e inferiore coperto per uomini e animali. Una visita che non mancherà di stupire sia per l’opera architettonica magnificamente conservata che per gli affacci mozzafiato sulla gola sottostante.

CHATEAU SARRIOD DE LA TOUR

Inquieto e bizzarro, grottesco e irriverente, tutto l’immaginario fantastico dell’uomo medievale vive nel Salone delle Teste, uno dei più originali capolavori dell’intaglio ligneo profano del Quattrocento, e negli affreschi duecenteschi della cappella. Immagini sacre si affiancano ad esseri mostruosi e creature fantastiche. Una visita che si rivelerà una vera sorpresa.

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso i singoli siti:

Castello Sarriod de La Tour - Rue du Petit-Saint-Bernard, 20 | 11010 Saint-Pierre | Valle d’Aosta

Tel. +39 0165 904689

Orari di apertura: 9-19, tutti i giorni

Pont d’Aël Ponte-Acquedotto - Frazione Pondel | 11010 Aymavilles | Valle d’Aosta

Tel. +39 0165 902252

Orari di apertura: 9-19, tutti i giorni