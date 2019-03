Cognetta incalza Baccega su linee guida per minori genitori separati genitori separati

È dall'8 novembre 2017 che il Consiglio regionale e tutti i genitori separati valdostani aspettano una risposta concreta dalla Giunta. «In quella data - spiega il Consigliere del Mouv' Roberto Cognetta - l'Assemblea regionale ha approvato una mozione con la quale la Giunta è stata impegnata ad approvare delle linee guida chiare e trasparenti per lo svolgimento da parte di soggetti pubblici o privati di servizi di assistenza in favore dei minori nel momento in cui c'è una separazione.»

Il consigliere el Mouv ricorda ancora che "Dopo più di un anno e quattro mesi di attesa, oggi, nell'ambito dei lavori della quinta Commissione "Servizi sociali", l'Assessore Baccega ha comunicato che gli uffici ci stanno ancora lavorando. Dopo 16 mesi, non siamo riusciti a vedere la concretizzazione delle linee guida, nonostante a gennaio 2018 sia stato assegnato uno specifico obiettivo dirigenziale (ovvero un salario di risultato) alla struttura competente".

La legge regionale n. 19/2007 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, il ruolo dell'Amministrazione regionale è quello di operare in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento europeo. Ad oggi, questa legge, per quanto riguarda un argomento delicato come le separazioni, è ancora del tutto inattuata.