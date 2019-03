Una mattinata gratuita al luna park per i bimbi disabili

Girasole - Grimaldi un binomio che vince con la solidarietà. Luca Girasole è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Aosta; Fabio Grimaldi titolare del luna park che ha installato le spettacolari attrazioni in piazza Ducler ad Aosta, nei pressi della Questura.

Da oltre sessant'anni le attrazioni del Luna Park Grimaldi rallegrano generazioni di aostani. Ma la storia di questi giostrai risale al 1800, epoca in cui il capostipite ha cominciato, in Emilia Romagna, con giostre in legno girate a mano, altalene spinte da poderose braccia e tirassegni manovrati senza alcun ausilio meccanico.

Nei giorni scorsi il luna park Grimaldi ha devoluto parte dell'incasso, come da tradizione, in beneficenza. Vista tanta generosità l'assessore Girasole ha proposto a Fabio Grimaldi se era possibile organizzare una mattinata per i bambini disabili. Detto fatto! Il signor Grimaldi ha accolto con entusiasmo la proposta di Girasole e così che sabato 30 marzo dalle ore 10 alle ore 12 accesso gratuito per tutti i bambini disabili.

“Sono davvero grato a Fabio – ha commentato l’assessore – che anche i bambini meno fortunati avranno così la possibilità di trascorrere alcune ore diverse dal solito e confido che i genitori e gli assistenti colgano con entusiasmo la generosità del signor Grimaldi”.

Il signor Grimaldi ha poi ricordato che ha previsto, per piccoli e adulti, in tutte le domeniche mattina fino al 7 aprile, ultimo giorno di presenza in città, l’accesso alle varie attrazioni al prezzo promozionale di un euro.