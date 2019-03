Rider a Pila è in corso la prossima tappa europea del World Rookie Tour e l’ultima possibilità di qualificarti alle leggendarie World Rookie Finals di Kaprun, sarà il Pila Rookie Fest by Rock and Ride in Valle d’Aosta, fino al 17 marzo 2019.

La gara si svolgerà per il secondo anno consecutivo nel meraviglioso Snowpark Areaeffe, situato a 2.200 metri di altitudine e circondato da maestose montagne.

Il park offre quattro linee di diversa difficoltà e stile, Beginner, Intermedia, Big e Rail, per dare a tutti gli atleti la possibilità di sfoggiare i loro trick migliori. Inoltre, Pila si presenta come uno dei migliori spot per il freeride e una delle attività dedicate ai partecipanti sarà proprio un Freeride Safety Clinic per affinare le conoscenze sulla montagna e per imparare a divertirsi in sicurezza.