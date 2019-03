Après-midi 'Portes Ouvertes' à Alliance française

L'Alliance française, en collaboration avec le lycée Craponne (Provence - France), organise un après-midi Porte Ouvertes de 17h à 20h le dimanche 10 mars au siège de rue Promis à Aoste. L'animation musicale sera tenue par Carlo Benvenuto.



Depuis sa fondation en 1980, l'Alliance française du Val d'Aoste a un rôle linguistique et éducatif et ses activités culturelles sont liées à la promotion et à la valorisation de la langue et de la culture françaises.



Le Delf et le Dalf sont les certifications en langue française officiellement reconnues par le gouvernement français. Elles ont été créées et organisées par le ministère français de l'Éducation nationale, à l'intention de tous les étudiants du monde. Il participe également à la vie culturelle de la Vallée d'Aoste en soutenant la programmation de Saison Culturelle et en organisant plusieurs activités culturelles.



L'Alliance française du Val d'Aoste propose à ses membres et à ses étudiants un large éventail de matériel pédagogique, ainsi que des journaux, des livres et des Dvd en français.