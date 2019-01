Arrriva il freddo in Valle, ma non la neve

Per il freddo 'di stagione' ci siamo, per le nevicate in quota bisogna ancora attendere. Spiega l'Ufficio meteo regionale che la Valle d'Aosta continua a trovarsi "al margine di un'alta pressione sull'Europa centro-occidentale e di una depressione su quella centro-orientale".

Ne conseguono "condizioni stabili e prevalentemente soleggiate ma caratterizzate da temporanei aumenti della nuvolosità, specie domani, e accompagnate da venti di foehn".

Per sabato 5 gennaio è previsto cielo solo in parte soleggiato per il transito di un banco di nubi medio-alte, destinato però a 'scomparire' nel tardo pomeriggio.

Per la Befana, domenica 6 gennaio, si prevede prevalentemente soleggiato con qualche addensamento, più probabile a ridosso della dorsale settentrionale.