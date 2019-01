Gignod: Un mercatino per realizzare parco giochi inclusivo

Proseguono le iniziative legate alla raccolta fondi per la realizzazione del parco giochi inclusivo a Gignod. L'ADB di Gignod organizza il mercatino dei piccoli "ciRIgioco e liRIleggo", in programma in occasione della festa patronale di Gignod il 13 gennaio 2019 dalle 14,30 alle 19 presso il salone polivalente della scuola primaria di Gignod Capoluogo. I bambini a partire dai 5 anni e i ragazzi fino a 14 anni potranno vendere a piccoli prezzi i loro giochi usati, DVD, CD, libri, vestiti di carnevale in buono stato.

Il ricavato delle vendite verrà destinato alla raccolta fondi. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3332394561.

Grazie alle iniziative organizzate lo scorso anno e alla generosità di coloro che hanno partecipato e donato il loro contributo, siamo riuscite a raggiungere il primo traguardo di questo ambizioso progetto: in primavera verrà installato il gazebo accessibile anche ai disabili, acquistato da un'azienda locale.

Il programma prevede:

ore 14:30 - apertura del mercatino

ore 16 - tombola

ore 17 - merenda

ore 19 - chiusura mercatino