Alla mensa della Caritas di Aosta i pranzi di Natale per i più poveri

Con pochi soldi e tanto impegno solidale, i volontari della mensa Tavola Amica della Caritas diocesana di Aosta hanno lavorato a Natale e a Santo Stefano per organizzare i pranzi festivi per i senzatetto e per chi non ha potuto permettersi i costosi menù dei ristoranti e nemmeno un 'carrello della spesa'.

Andrea Gatto, direttore della mensa, ha reso noto che al Pranzo di Natale di martedì 25 dicembre hanno partecipato 46 persone e a Santo Stefano fgli ospiti sono stati 43. Menu 'abbondante, tradizionale e anche con prodotti a 'chilometro zero', affermano soddisfatti i volontari.