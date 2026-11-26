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Questa settimana vi proponiamo un'escursione a Lillianes, lungo l'itinerario:

VERS-RIASSEU / LERA NOVA

L'itinerario si sviluppa su una bella mulattiera e attraversa diversi villaggi abbarbicati sul ripido versante della montagna. Il territorio, quasi interamente terrazzato, racconta il grande lavoro svolto dalle generazioni passate per rendere coltivabili questi pendii, destinati soprattutto alla coltivazione del castagno.

Alla partenza si incontra anche una particolarità architettonica: l'unico ponte a quattro arcate della Valle d'Aosta.

Attenzione alla difficoltà: soprattutto nella seconda parte il percorso presenta tratti molto ripidi, sia in salita sia in discesa. È quindi consigliato a escursionisti che non hanno difficoltà ad affrontare pendenze impegnative.

Per chi desidera un'escursione più breve, è possibile fermarsi a Riasseu oppure raggiungere in auto i pressi di Vers-Riasseu e percorrere soltanto la seconda parte dell'itinerario.

📍 Scoprite tutti i dettagli dell'escursione!

Scheda completa, cartina, galleria fotografica e tracciato GPS sono disponibili qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/vers-riasseu-lera-nova/

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