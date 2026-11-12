MONTAGNA VDA: QUESTA SETTIMANA SI VA A HONE-COURTIL

Questa settimana Monterosa Outdoor ci porta a Hône, alla scoperta di Courtil e dei villaggi di Biel e Courtil. Un itinerario tra suggestive mulattiere, antichi percorsi militari, fontane scavate nella roccia e, tra febbraio e marzo, la fioritura dei campanellini.

Il progetto Monterosa Outdoor è online: visitate il sito e scaricate l'APP per scoprire itinerari, cartine e percorsi del territorio.

Questa settimana vi proponiamo un'escursione nel comune di Hône, alla scoperta di Courtil.

Un bel itinerario che si snoda lungo suggestive mulattiere, alcune delle quali di origine militare, attraversando un ambiente ricco di storia e scorci caratteristici.

La visita ai villaggi di Biel e Courtil permette di ammirare anche due particolari fontane, entrambe ricavate da un unico blocco di roccia di notevoli dimensioni.

L'escursione offre inoltre una piacevole sorpresa stagionale: tra febbraio e marzo, appena sotto Courtil, è possibile ammirare una bella fioritura di campanellini, che annuncia l'avvicinarsi della primavera.

Salvo nevicate a bassa quota, il percorso è praticabile durante tutto l'anno.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa dell'itinerario, con cartina, galleria fotografica e traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/courtil/

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